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С зеленой зоны в Мариуполе «умыкнули по-тихому» саженцы можжевельника

4.11 в 17:08

Мариупольцы по-своему принимают участие в озеленении города. Некоторые из горожан повадились пересаживать в свои дворы зелёные насаждения, которые высаживают коммунальщики на клумбах и в зелёных зонах города.

Так, на несколько кустов можжевельника меньше стало на участке, где в конце октября "Зеленстрой" произвел высадку около 100 растений у домов №112 и №114 на проспекте Нахимова. На месте озеленения, откуда забрали можжевельник, остались только ямки, заполненные опавшей с деревьев листвой.

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2017-11-04 17:08:00
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