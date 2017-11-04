С зеленой зоны в Мариуполе «умыкнули по-тихому» саженцы можжевельника
4.11 в 17:08
Мариупольцы по-своему принимают участие в озеленении города. Некоторые из горожан повадились пересаживать в свои дворы зелёные насаждения, которые высаживают коммунальщики на клумбах и в зелёных зонах города.
Так, на несколько кустов можжевельника меньше стало на участке, где в конце октября "Зеленстрой" произвел высадку около 100 растений у домов №112 и №114 на проспекте Нахимова. На месте озеленения, откуда забрали можжевельник, остались только ямки, заполненные опавшей с деревьев листвой.
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2017-11-04 17:08:00
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