Саакашвили не смог получить статус беженца в Украине

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили так и не смог получить статус беженца в Украине. Государственная миграционная служба отказала ему в этом.

Саакашвили получил в руки официальный отказ, в котором говорится: «Согласно ст. 8 закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" сообщаем, что Вам, Саакашвили Михеилу Николозовичу, отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, в связи с очевидной необоснованностью заявления, а именно из-за отсутствия обоснованных опасений стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений и недоказанности угрозы жизни, безопасности или свободе».



