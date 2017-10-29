Саакашвили обжаловал указ Порошенко о лишении его гражданства

Бывший губернатор Одесской области, лидер политической партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили сообщил, что обжаловал решение президента Петра Порошенко о лишении его гражданства.

Напомним, Саакашвили лишили гражданства в июле, а на днях он получил соответствующие документы.

Митингующим под стенами Верховной Рады экс-губернатор заявил: «Я обжаловал указ Президента в суде по лишению гражданства. Если кто-то из вас хочет пойти со мной в суд - пойдем вместе, чтобы напомнить, что я не один».