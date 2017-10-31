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Сайт СБУ по электронным пропускам снова не работает, пропуск через КПВВ ведется с задержками

31.10 в 17:19

Сегодня, 31 октября, на сайте СБУ, где оформляются пропуска для пересечения линии разграничения через КПВВ на Донбассе, снова ведутся технические работы.

По состоянию на сейчас, проверка статуса пропуска, подача заявки для оформления пропуска на следующий период в электронном порядке является невозможным.

По информации от СБУ, в данный момент ведутся работы по возобновлению функционирования сайта в штатном режиме.

В «Донбасс-SOS» сообщают, что пропуск через КПВВ в связи с этим осуществляется с задержками. Это необходимо учесть при планировании своей поездки.

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2017-10-31 17:19:00
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