Сайт «Укрпочты» подвергся хакерской атаке: сервисы работают с перебоями

«Укрпочта» заявляет о DDoS-атаке на свой сайт. В первую очередь, пострадал сервис отслеживания грузок и посылок, который со вчерашнего дня работает с перебоями.

«Во время первой волны атаки, которая началась вчера утром, наша ІТ-служба смогла нормализовать ситуацию, и после 17.00 все сервисы на сайте работали должным образом. Однако сегодня хакеры вновь активизировались. Из-за таких действий и сайт, и сервисы работают с перебоями или медленно», - сообщают в «Укрпочте».

Сейчас специалисты компании пытаются устранить последствия атаки.