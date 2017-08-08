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Сайт «Укрпочты» подвергся хакерской атаке: сервисы работают с перебоями

8.08 в 15:58

«Укрпочта» заявляет о DDoS-атаке на свой сайт. В первую очередь, пострадал сервис отслеживания грузок и посылок, который со вчерашнего дня работает с перебоями.

«Во время первой волны атаки, которая началась вчера утром, наша ІТ-служба смогла нормализовать ситуацию, и после 17.00 все сервисы на сайте работали должным образом. Однако сегодня хакеры вновь активизировались. Из-за таких действий и сайт, и сервисы работают с перебоями или медленно», - сообщают в «Укрпочте».

Сейчас специалисты компании пытаются устранить последствия атаки.

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2017-08-08 15:58:00
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