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СБУ приветствует действия российской власти по разблокированию процесса обмена пленными

16.11 в 09:59

В Службе безопасности Украины поприветствовали шаги российской власти относительно разблокирования процесса освобождения пленных в Донбассе, а также выразили надежду, что украинские граждане смогут вернуться домой.

При этом, как отметила спикер СБУ Елена Гитлянская, спецслужба не располагает деталями переговоров президента РФ Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР.

"Нет, не известны (детали переговоров. – прим.ред), но мы надеемся на то, что такие заявления свидетельствуют о готовности разблокировать процесс, и мы наконец сможем вернуть наших людей домой", – сказала Гитлянская в эфире "112 Украина".

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2017-11-16 09:59:00
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