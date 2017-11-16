СБУ приветствует действия российской власти по разблокированию процесса обмена пленными

В Службе безопасности Украины поприветствовали шаги российской власти относительно разблокирования процесса освобождения пленных в Донбассе, а также выразили надежду, что украинские граждане смогут вернуться домой.

При этом, как отметила спикер СБУ Елена Гитлянская, спецслужба не располагает деталями переговоров президента РФ Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР.

"Нет, не известны (детали переговоров. – прим.ред), но мы надеемся на то, что такие заявления свидетельствуют о готовности разблокировать процесс, и мы наконец сможем вернуть наших людей домой", – сказала Гитлянская в эфире "112 Украина".