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СБУ: в Мариуполе диверсанты пытались взорвать здание подразделения Нацгвардии

17.08 в 20:02

В ходе сегодняшнего брифинга в Киеве глава СБУ Василий Грицак заявил о том, что в Мариуполе задержали диверсионную группу, которая пыталась подорвать здание подразделения Нацгвардии. Во время задержания диверсанты уже закладывали мину.

Грицак уточнил, что произошло это 13 июля текущего года.

«Группа была задержана 13 июля текущего года в Мариуполе. Эта группа планировала взорвать одно из подразделений Национальной гвардии Украины. Члены группы были задержаны как раз во время закладывания противопехотной мины у этого подразделения. Хочу отметить, что мина в Украине такая не производится, не используется. Это мина российского производства, ПОМ-2П1 она называется», - рассказал глава СБУ.

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2017-08-17 20:02:00
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