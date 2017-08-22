СБУ: в Мариуполе красный уровень террористической угрозы, проводить футбольный матч не рекомендуется

Службе безопасности Украины не рекомендует проводить футбольный матч между «Мариуполем» и киевским «Динамо» в приморском городе, который запланирован на 27 августа. Соответствующее письмо направлено в Федерацию футбола Украины.

«Служба безопасности Украины с учетом сложной оперативной обстановки в районе проведения антитеррористической операции, большого количества предупрежденных террористических проявлений и угроз сообщила Федерации футбола Украины об имеющихся рисках и опасностях в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе», - отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она заявляет, что в Мариуполе высокий, красный, уровень террористической угрозы.

При этом если ФФУ все-таки решит провести матч на стадионе «Ильичевец» - СБУ примет все меры для обеспечения безопасности.