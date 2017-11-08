СБУ задержала в Донбассе двух диверсантов

В Северодонецке Луганской область были задержаны два диверсанта. Как сообщили в пресс-службе СБУ, данные лица готовили теракты на территории Украины. Задержанными оказались жители Донецка и Северодонецка.

Первого схватили возле административного здания органа власти во время наблюдения и проведения фотосъемки персонала и охраны госучреждения. У него был обнаружен профессиональный фотоаппарат, три мобильных телефона и документы. Кроме того, в ходе обыска был изъят пакет с взрывным устройством и тремя тротиловыми шашками.

"Злоумышленник после совершения преступления планировал выехать в другой регион Украины для подготовки следующего теракта", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители установили, что житель Северодонецка собирал информацию о подразделениях сил АТО, режиме охраны админзданий и правоохранительных органов в городе и, по указанию куратора, выбрал объект диверсии - территорию возле места дислокации подразделения ВСУ. У него было изъято самодельное взрывное устройство.

По указанным фактам открыто уголовное производство, злоумышленникам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.