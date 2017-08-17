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СБУ заявляет о возможных провокациях ко Дню Независимости

17.08 в 13:48

Управление СБУ в Донецкой области не исключает, что перед государственными праздниками – Днем Государственного флага и Днем Независимости Украины – в регионе возможны провокации. В связи с этим жителей просят не принимать участия в незаконных действиях.

В сообщении говорится: «Служба безопасности Украины призывает всех жителей и гостей Донецкой области не принимать участия в незаконных действиях, не поддаваться на провокации во время проведения основных государственных праздников, содействовать правоохранительным органам в установлении организаторов, пособников и исполнителей правонарушений».

В случае наличия информации о подготовке, совершении или причастности конкретных лиц к правонарушениям Управление СБУ в Донецкой области просит сообщать по телефонам: (0629)52-31-82, (0629)52-53-94.

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2017-08-17 13:48:00
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