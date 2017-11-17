Сделаны первые шаги к подготовке обмена пленными в Донбассе
17.11 в 08:38
В ближайшее время украинцы, которых удерживают на неподконтрольных территориях, могут вернуться домой. Возможно, даже до Нового года.
Как стало известно, главы ДНР-ЛНР поручили своим представителям начать процесс подготовки обмена пленными с Украиной. Об этом сообщают ряд СМИ.
Пока точное число людей, которые будут находиться в списке на обмен, неизвестно. По предварительной информации, обмен пленными может пройти по предложенной ранее формуле. В частности, Украина готова передать свыше 300 человек, которых запрашивают Л-ДНР, чтобы вернуть домой порядка 80 украинцев.
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2017-11-17 08:38:00
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