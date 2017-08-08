Сегодня десятки жилых домов в Мариуполе останутся без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 8 августа, в связи с проведением ремонтных работ до 17 часов прекращена подача воды по следующим адресам:

ул. Васнецова, 1-250

ул. Шекспира, 1-44

ул. Войкова, 1-160

ул. Истомина, 1-66

ул. Ухтомского, 1-120

ул. 8 Марта, 1-120

ул. Ленская, 1-140

ул. Джамбула, 1-60

ул. Юлаева, 1-64

ул. Котельникова, 1-110.