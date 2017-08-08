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Сегодня десятки жилых домов в Мариуполе останутся без воды

8.08 в 08:42

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 8 августа, в связи с проведением ремонтных работ до 17 часов прекращена подача воды по следующим адресам:

  • ул. Васнецова, 1-250
  • ул. Шекспира, 1-44
  • ул. Войкова, 1-160
  • ул. Истомина, 1-66
  • ул. Ухтомского, 1-120
  • ул. 8 Марта, 1-120
  • ул. Ленская, 1-140
  • ул. Джамбула, 1-60
  • ул. Юлаева, 1-64
  • ул. Котельникова, 1-110.
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2017-08-08 08:42:00
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