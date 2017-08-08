Сегодня десятки жилых домов в Мариуполе останутся без воды
8.08 в 08:42
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 8 августа, в связи с проведением ремонтных работ до 17 часов прекращена подача воды по следующим адресам:
- ул. Васнецова, 1-250
- ул. Шекспира, 1-44
- ул. Войкова, 1-160
- ул. Истомина, 1-66
- ул. Ухтомского, 1-120
- ул. 8 Марта, 1-120
- ул. Ленская, 1-140
- ул. Джамбула, 1-60
- ул. Юлаева, 1-64
- ул. Котельникова, 1-110.
/uploads/news/964x620/03qGZWgR.jpg
2017-08-08 08:42:00
Важные новости
8.08 в 08:12