Сегодня мариупольцев до вечера оставят без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 22 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 18:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

бул. Меотиды, 2-22

ул. Азовстальская, 25-33

бул. Морской, 20а

магазин «Мариуполь».

С 9:00 до 20:00 без воды останутся: