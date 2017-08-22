Сегодня мариупольцев до вечера оставят без воды
22.08 в 09:00
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 22 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 18:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- бул. Меотиды, 2-22
- ул. Азовстальская, 25-33
- бул. Морской, 20а
- магазин «Мариуполь».
С 9:00 до 20:00 без воды останутся:
- ул. Амурская, 3-11
- магазин «Каскад»
- кот. «Иртышская».
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2017-08-22 09:00:00
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