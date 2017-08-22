Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Сегодня мариупольцев до вечера оставят без воды

22.08 в 09:00

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 22 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 18:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • бул. Меотиды, 2-22
  • ул. Азовстальская, 25-33
  • бул. Морской, 20а
  • магазин «Мариуполь».

С 9:00 до 20:00 без воды останутся:

  • ул. Амурская, 3-11
  • магазин «Каскад»
  • кот. «Иртышская».
/uploads/news/964x620/MFZ5XjRg.jpg
2017-08-22 09:00:00
Важные новости
Штаты погрузились во тьму: как в Америке прошло «великое солнечное затмение»
22.08 в 08:38
На мариупольском пляже вывернули бесплатный душ
22.08 в 08:26
Лента новостей
Сегодня мариупольцев до вечера оставят без воды
22.08 в 09:00
Штаты погрузились во тьму: как в Америке прошло «великое солнечное затмение»
22.08 в 08:38
На мариупольском пляже вывернули бесплатный душ
22.08 в 08:26
На Донбассе обстреляли наблюдательный пункт СЦКК
22.08 в 08:17
В Мариуполе в морской воде нашли кишечную палочку
22.08 в 07:56
В Мариуполе возле рынка столкнулись две машины: есть пострадавшие
21.08 в 21:05
В Мариуполе ко Дню Независимости пограничники усилили охрану морской границы
21.08 в 20:29
В прифронтовых селах из-за обстрелов горят дома
21.08 в 19:55