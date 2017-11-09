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Сегодня отмечают День украинской письменности и языка. Мариупольцы могут написать диктант национального единства

9.11 в 10:05

В Украине сегодня, 9 ноября, отмечают День украинской письменности и языка.

По православному календарю - это день чествования памяти преподобного Нестора Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

В 2017 году День украинской письменности и языка украинцы будут отмечать 20-й раз, поскольку праздник был основан в 1997 году вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

Кроме того, сегодня в прямом эфире "Украинского радио" транслируют Всеукраинский диктант национального единства. Его может написать каждый желающий. Читать диктант в прямом эфире начнут в 12:30.

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2017-11-09 10:05:00
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