Сегодня отмечают День украинской письменности и языка. Мариупольцы могут написать диктант национального единства
9.11 в 10:05
В Украине сегодня, 9 ноября, отмечают День украинской письменности и языка.
По православному календарю - это день чествования памяти преподобного Нестора Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.
В 2017 году День украинской письменности и языка украинцы будут отмечать 20-й раз, поскольку праздник был основан в 1997 году вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Кроме того, сегодня в прямом эфире "Украинского радио" транслируют Всеукраинский диктант национального единства. Его может написать каждый желающий. Читать диктант в прямом эфире начнут в 12:30.
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2017-11-09 10:05:00