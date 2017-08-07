Сегодня Софии Ротару исполняется 70 лет

Всенародно любимой артистке Софии Михайловне сегодня исполняется 70 лет. Миллионы людей во всем мире полюбили её за прекрасный голос и песни с глубоким смыслом. Известность её принесла песня «Червона рута», которую в 1970 году написал 20-летний студент Владимир Ивасюк. Ещё больший успех принесла песня «Край, мій рідний край». Тиражом в несколько миллионов копий разошлась пластинка «Лаванда». Мы собрали самые интересные высказывания Софии Михайловны.

1. Я однолюбка, рассказала София Михайловна в одном из интервью. «Я однолюбка и у меня была одна любовь за всю жизнь – Толик. И все, точка. Кому-то такая преданность покажется странной, несовременной. Но я такая».

2. Мое детство было счастливым. «Оно выпало на послевоенные годы и было очень непростым. Только в праздничные дни появлялась долгожданная возможность вдоволь наесться теплого хлеба из маминой печи, сладостей. Но все равно мое детство было счастливым».

3. Всегда мечтала стать певицей. «В осуществлении мечты мне помогли учителя, друзья, поклонники, люди, с которыми трудилась. И, конечно, родители. «София родилась особенной», – говорил мой папа. И именно его любовь, вера в меня придавали уверенности и сил».

4. Я верю в Бога. «Я верила всегда, с детства, и это тоже передали мне родители. Верю, что в мире есть добрая сила, которая помогает нам в самые трудные минуты, поэтому в человеке всегда должна жить надежда».

5. Я объездила весь мир, но практически не видела ничего, кроме сцены. «Гастроли не имеют ничего общего с туристической поездкой: графики жесткие, приезжая в новый город я видела лишь концертную площадку и гостиницу, а на следующий день снова в путь. Я объездила весь мир, а видела не так много, как хотелось бы. Вот только недавно у меня появилось время на то, чтобы просто куда-то поехать, заглянуть в знаменитые музеи, побродить по улицам великих городов».

6. Я первой в Союзе начала петь рэп. «Я всегда старалась в музыке быть новатором. Первой в Союзе начала петь рэп — вспомните хит «Я, ты, он, она». Когда нас в середине 70-х пригласили в Мюнхен на фирму «Ареола» и попросили показать что-то из последних работ, мы поставили именно эту песню. За мной целый день ходили и спрашивали, как же называется этот стиль. А я им отвечала: «Ну как-как — патриотика!» И сейчас тоже стараюсь идти в ногу со временем».

7. В новых песнях ищу смысл. «Я прошла удачный творческий путь — повзрослела как человек и как певица, сейчас в каждой песне ищу смысл, понимаю людские страдания и еще более чутко реагирую на то, что происходит в жизни».

8. Мечтать, любить и даже ошибаться. «Любите свой край! Стремясь к своей цели, никогда не забывайте о своих близких, чтобы потом не одолевала тоска безвозвратности! Хочу пожелать всем мира, успешной и интересной жизни. Мечтайте, любите, и, может быть, даже ошибайтесь. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает».

Ко дню рождения Софии Михайловны – в субботу, 12 августа – телеканал "Интер" покажет два проекта, посвященных всенародно любимой артистке. В этот день в 20.30 в эфир выйдет юбилейный концерт Софии Ротару "Время любить" – певица исполнит свои лучшие хиты и новые песни.

А в 22.50 "Интер" покажет документальный проект собственного производства "София Ротару: секреты ее успеха". Создатели картины отслеживают вехи профессиональной карьеры легендарной певицы, а также рассказывают о ее личной жизни непосредственно с начала 60-х и до сегодня.

Вся жизнь Софии Ротару – сплошная череда парадоксов. Были у певицы и стремительный взлет на эстрадный Олимп, и мучительное, почти пятилетнее "отлучение" от сцены. Она испытала на себе и восхищение поклонников, и зависть коллег. Однако несмотря на любые неурядицы, жизненные и творческие трудности, эта женщина стала для нас одним из символов ХХ века. И сегодня она собирает полные залы и купается в лучах всенародной любви.

В проект "София Ротару: секреты ее успеха" вошли эксклюзивные интервью с друзьями и коллегами певицы. Например, с режиссером фильма "Душа" и вторым мужем Аллы Пугачевой Александром Стефановичем, композитором Владимиром Матецким, первым продюсером певицы Олегом Непомнящим. Они раскрывают секрет успеха песен "Лаванда", "Дикие лебеди", "Хуторянка" и "Луна", написанных для Софии Ротару, делятся интересными подробностями о первых творческих шагах Софии Михайловны. Трогательные и теплые, ставшие историей и изменившие историю украинской эстрады, невыдуманные факты о легендарной певице.