Сегодня центр Мариуполя перекроют. После концерта горожан развезут по домам
24.08 в 07:55
В связи с празднованием Дня Независимости Украины с 14:00 24 августа до 01:00 25 августа будет закрыто движение транспорта по пр. Мира от пр. Металлургов до Театральной площади. Движение пассажирского транспорта будет организовано по объездным направлениям по ул. Университетской, ул. Соборной, сообщает пресс-служба горсовета.
После окончания концерта на Театральной площади с 21:00 до 23:00 будет организовано движение пассажирского транспорта во все районы города. Места посадки:
1. На остановке «Театральная площадь» в направлении Левобережного района:
- троллейбусы маршрута №15
- автобусы МАЗ №15А.
2. На остановке «Драмтеатр»:
- троллейбусы маршрута №2 - для жителей Приморского района
- троллейбусы маршрута №11 - для жителей Центрального района
- троллейбусы маршрута №15 - для жителей Центрального района
- автобусы ПАЗ с указаниями «ЖМР «Черемушки» из ТФД - для жителей Приморского района
- автобусы МАЗ с указаниями «ЖМР «Курчатова» - для жителей Кальмиусского района.
3. На остановке «Центральный рынок»:
- троллейбусы маршрутов №12 и №13 - для жителей Кальмиусского района.
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2017-08-24 07:55:00
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