Сегодня центр Мариуполя перекроют. После концерта горожан развезут по домам

В связи с празднованием Дня Независимости Украины с 14:00 24 августа до 01:00 25 августа будет закрыто движение транспорта по пр. Мира от пр. Металлургов до Театральной площади. Движение пассажирского транспорта будет организовано по объездным направлениям по ул. Университетской, ул. Соборной, сообщает пресс-служба горсовета.

После окончания концерта на Театральной площади с 21:00 до 23:00 будет организовано движение пассажирского транспорта во все районы города. Места посадки:

1. На остановке «Театральная площадь» в направлении Левобережного района:

троллейбусы маршрута №15

автобусы МАЗ №15А.

2. На остановке «Драмтеатр»:

троллейбусы маршрута №2 - для жителей Приморского района

троллейбусы маршрута №11 - для жителей Центрального района

троллейбусы маршрута №15 - для жителей Центрального района

автобусы ПАЗ с указаниями «ЖМР «Черемушки» из ТФД - для жителей Приморского района

автобусы МАЗ с указаниями «ЖМР «Курчатова» - для жителей Кальмиусского района.

3. На остановке «Центральный рынок»: