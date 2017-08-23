Сегодня Украина отмечает День Государственного Флага
23.08 в 08:43
Сегодня, 23 августа, Украина празднует День Государственного Флага.
Праздник установлен согласно указу Президента от 23 августа 2004 года на чествование многовековой истории образования украинского государства, государственной символики независимой Украины с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины.
С 2009 года в этот день в украинских городах проходит ежегодная официальная церемония поднятия флага.
Сегодня эта церемония состоится и в Мариуполе.
/uploads/news/964x620/sw5prK3D.jpg
2017-08-23 08:43:00
Важные новости
23.08 в 09:01