Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Сегодня Украина отмечает День Государственного Флага

23.08 в 08:43

Сегодня, 23 августа, Украина празднует День Государственного Флага.

Праздник установлен согласно указу Президента от 23 августа 2004 года на чествование многовековой истории образования украинского государства, государственной символики независимой Украины с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины.

С 2009 года в этот день в украинских городах проходит ежегодная официальная церемония поднятия флага.

Сегодня эта церемония состоится и в Мариуполе.

/uploads/news/964x620/sw5prK3D.jpg
2017-08-23 08:43:00
Важные новости
В Мариуполе сегодня отключат воду в нескольких домах
23.08 в 09:01
В Мариуполь везут кусочек 600-килограммового «Каравая мира»
23.08 в 08:21
Лента новостей
В Мариуполе сегодня отключат воду в нескольких домах
23.08 в 09:01
Сегодня Украина отмечает День Государственного Флага
23.08 в 08:43
В Мариуполь везут кусочек 600-килограммового «Каравая мира»
23.08 в 08:21
На Донбассе хотят ввести «школьное перемирие»: Франция, Германия и Россия «за»
23.08 в 08:12
Исполком ФФУ решил проводить матч с киевским «Динамо» в Мариуполе
23.08 в 07:51
На пляже Мариуполя горожане моют место своего отдыха
22.08 в 20:55
Мариупольский пожар обнажил смертельное поле в центре города
22.08 в 20:03
СБУ: в Мариуполе красный уровень террористической угрозы, проводить футбольный матч не рекомендуется
22.08 в 19:32