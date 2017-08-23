Сегодня Украина отмечает День Государственного Флага

Сегодня, 23 августа, Украина празднует День Государственного Флага.

Праздник установлен согласно указу Президента от 23 августа 2004 года на чествование многовековой истории образования украинского государства, государственной символики независимой Украины с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины.

С 2009 года в этот день в украинских городах проходит ежегодная официальная церемония поднятия флага.

Сегодня эта церемония состоится и в Мариуполе.