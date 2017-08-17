Сегодня в Мариуполе отключат воду
17.08 в 11:00
Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, сегодня, 17 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 18:00 прекращена подача воды по следующим адресам:
- пр. Металлургов, 129б-133
- ул. Куинджи, 142-156
- пр. Мира, 104-114
- пр. Строителей, 88-92
- ул. Зелинского, 25-33.
С 9:00 до 17:00 без воды останутся:
- ул. Торговая, 147-239
- ул. Верхние Аджахи 30-198
- ул. Нижние Аджахи, 12-64.
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2017-08-17 11:00:00
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