Сегодня в Мариуполе отключат воду

Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, сегодня, 17 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 18:00 прекращена подача воды по следующим адресам:

пр. Металлургов, 129б-133

ул. Куинджи, 142-156

пр. Мира, 104-114

пр. Строителей, 88-92

ул. Зелинского, 25-33.

С 9:00 до 17:00 без воды останутся: