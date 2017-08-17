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Сегодня в Мариуполе отключат воду

17.08 в 11:00

Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, сегодня, 17 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 18:00 прекращена подача воды по следующим адресам:

  • пр. Металлургов, 129б-133
  • ул. Куинджи, 142-156
  • пр. Мира, 104-114
  • пр. Строителей, 88-92
  • ул. Зелинского, 25-33.

С 9:00 до 17:00 без воды останутся:

  • ул. Торговая, 147-239
  • ул. Верхние Аджахи 30-198
  • ул. Нижние Аджахи, 12-64.
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2017-08-17 11:00:00
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