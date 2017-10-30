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Сегодня в мариупольских школах начались каникулы

30.10 в 18:08

Сегодня, 30 октября, в школах Мариуполя начались каникулы. Но скучать детям в это время не придется: для них уже подготовили интересные и полезные мероприятия, сообщает пресс-служба горсовета.

«Во время осенних каникул проходит много различных мероприятий, в том числе и на свежем воздухе.  Для этого школьными и внешкольными учреждениями запланированы прогулки, экскурсии, посещение спортивных сооружений и мест отдыха. Досуг спланирован так, чтобы дети не только смогли прекрасно провести свое время, но и безопасно», - рассказала директор Городского Центра внешкольной работы по месту жительства Людмила Балабан.

Некоторые ребята на каникулы поедут в другие города, где примут участие в соревнованиях.

Кроме того, в клубах по месту жительства продолжают работать все секции. По просьбе родителей и детей на период школьных каникул занятие некоторых из них перенесено на более ранее время.

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2017-10-30 18:08:00
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