Сегодня в Украине отмечают День войск связи
8.08 в 09:40
Сегодня, 8 августа, в Украине празднуют День войск связи. Руководители уже поздравили связистов с профессиональным праздником.
«Поздравляю военных связистов с праздником. Спасибо за самоотверженную службу и верность воинскому долгу!» - отметил президент Украины Петр Порошенко.
А секретарь СНБО Александр Турчинов добавил: «В чрезвычайно сложных условиях личный состав подразделений связи героически выполняет свой воинский долг. Низкий поклон и память украинским воинам, которые отдали свою жизнь, сражаясь против сильного и коварного врага нашей страны! Глубокое уважение ветеранам войск связи, которые передают молодым защитникам Украины свой бесценный боевой и профессиональный опыт».
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2017-08-08 09:40:00
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