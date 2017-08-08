Сегодня в Украине отмечают День войск связи

Сегодня, 8 августа, в Украине празднуют День войск связи. Руководители уже поздравили связистов с профессиональным праздником.

«Поздравляю военных связистов с праздником. Спасибо за самоотверженную службу и верность воинскому долгу!» - отметил президент Украины Петр Порошенко.

А секретарь СНБО Александр Турчинов добавил: «В чрезвычайно сложных условиях личный состав подразделений связи героически выполняет свой воинский долг. Низкий поклон и память украинским воинам, которые отдали свою жизнь, сражаясь против сильного и коварного врага нашей страны! Глубокое уважение ветеранам войск связи, которые передают молодым защитникам Украины свой бесценный боевой и профессиональный опыт».