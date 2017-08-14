Сегодня верующие мариупольцы отмечают Маковей – Медовый Спас

Сегодня, 14 августа, верующие отмечают первый спас – Медовый, который в народе называют Маковеем. В церковном календаре этот день семи мучеников Маккавеев.

Также в этот день начинается двухнедельный Успенский пост, который установлен перед праздниками Преображения Господня и Успения Богородицы.

Сегодня в мариупольских храмах людно: на спас принято освящать мак, мед и воду. Кроме того, люди готовят маковейский цветок – букет из мяты, чабреца, календулы, мака и освящают в церкви. На Маковея также освящают колодцы, источники.

В этот день нельзя:

