Сегодня верующие мариупольцы отмечают Маковей – Медовый Спас
14.08 в 13:27
Сегодня, 14 августа, верующие отмечают первый спас – Медовый, который в народе называют Маковеем. В церковном календаре этот день семи мучеников Маккавеев.
Также в этот день начинается двухнедельный Успенский пост, который установлен перед праздниками Преображения Господня и Успения Богородицы.
Сегодня в мариупольских храмах людно: на спас принято освящать мак, мед и воду. Кроме того, люди готовят маковейский цветок – букет из мяты, чабреца, календулы, мака и освящают в церкви. На Маковея также освящают колодцы, источники.
В этот день нельзя:
- работать и убирать в доме: подобные дела лучше завершить накануне.
- громко говорить и шумно праздновать, поскольку на это плохо реагируют пчелы.
- ссориться, ругаться или желать кому-либо зла, иначе негатив вернется к пожелавшему.
- Поскольку в этот день начинается строгий Успенский пост, кушать можно не все.
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2017-08-14 13:27:00
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