Села под Мариуполем решают, к какой громаде присоединиться

Вчера, 10 августа, под Мариуполем прошло собрание жителей и представителей власти сел Агробаза, Бердянское, Пригородное и Шевченко по вопросу присоединения этих населенных пунктов к громаде. Встреча прошла в помещении Бердянского сельского клуба.

Напомним, жителям предлагают присоединиться либо к Мариупольской, либо к Мангушской ОТГ. Ранее разъяснительную встречу с сельчанами провел секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма, а сейчас жителей агитировали представители Мангушской ОТГ. Они призывают присоединиться к ним и сохранить целостность Мангушского района.

Пока проводятся лишь обсуждения, окончательное решение еще не принято.