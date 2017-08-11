Села под Мариуполем решают, к какой громаде присоединиться
11.08 в 10:24
Вчера, 10 августа, под Мариуполем прошло собрание жителей и представителей власти сел Агробаза, Бердянское, Пригородное и Шевченко по вопросу присоединения этих населенных пунктов к громаде. Встреча прошла в помещении Бердянского сельского клуба.
Напомним, жителям предлагают присоединиться либо к Мариупольской, либо к Мангушской ОТГ. Ранее разъяснительную встречу с сельчанами провел секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма, а сейчас жителей агитировали представители Мангушской ОТГ. Они призывают присоединиться к ним и сохранить целостность Мангушского района.
Пока проводятся лишь обсуждения, окончательное решение еще не принято.
/uploads/news/964x620/pfZ5rZff.JPG
/uploads/news/964x620/hFgeFuJy.JPG
/uploads/news/964x620/vGpLiAp7.JPG
/uploads/news/964x620/R7ZQRZFv.JPG
/uploads/news/964x620/R4ctNZNJ.JPG
/uploads/news/964x620/o0j8N4am.JPG
/uploads/news/964x620/W2O2FBs1.JPG
/uploads/news/964x620/KlfFSUe4.JPG
/uploads/news/964x620/MU2u3eiM.JPG
/uploads/news/964x620/fFL75HEa.JPG
/uploads/news/964x620/qIF36aFs.JPG
/uploads/news/964x620/2NRBtuYr.JPG
2017-08-11 10:24:00
Важные новости