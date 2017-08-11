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Села под Мариуполем решают, к какой громаде присоединиться

11.08 в 10:24

Вчера, 10 августа, под Мариуполем прошло собрание жителей и представителей власти сел Агробаза, Бердянское, Пригородное и Шевченко по вопросу присоединения этих населенных пунктов к громаде. Встреча прошла в помещении Бердянского сельского клуба.

Напомним, жителям предлагают присоединиться либо к Мариупольской, либо к Мангушской ОТГ. Ранее разъяснительную встречу с сельчанами провел секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма, а сейчас жителей агитировали представители Мангушской ОТГ. Они призывают присоединиться к ним и сохранить целостность Мангушского района.

Пока проводятся лишь обсуждения, окончательное решение еще не принято.

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2017-08-11 10:24:00
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