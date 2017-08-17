Семьям погибших в Мариуполе сотрудников СБУ и ГСЧС подарят жильё

Семьи взорванного в машине заместителя начальника отдела контрразведки управления СБУ Донецкой области Александра Хараберюша и погибшего начальника караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части Александра Мелихова получили жилплощадь в Мариуполе. Квартиры выделены по решению исполнительного комитета Мариуполя.

Семья полковника Хараберюша, в состав которой входят два человека, получила трехкомнатную квартиру на ул. Новороссийской, а двое членов семьи погибшего лейтенанта службы гражданской защиты Мелихова поселятся в однокомнатной квартире на улице Квартал Азовье.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко назвал своей обязанностью обеспечить полноценным жильем семьи погибших.

Напомним, что Александр Хараберюш погиб при взрыве его машины радиоуправляемой магнитной миной 31 марта, а Александр Мелихов пострадал 28 июля при тушении пожара, после чего, не приходя в сознание, скончался в больнице.