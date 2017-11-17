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Сенат США одобрил оборонный бюджет: на помощь Украине предусмотрено $350 миллионов

17.11 в 09:32

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Украине 350 миллионов долларов для помощи в сфере безопасности. Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Указанный документ направляется на подпись президенту США.

Отмечается, что проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки со стороны США в области безопасности и оборонной сфере.

Так, в документ включены положения, которые позволяют использовать средства на реабилитацию в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских бойцов, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления возможностей Воздушных и Военно-морских сил Украины.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", – отметили в посольстве.

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2017-11-17 09:32:00
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