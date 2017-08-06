«Шахтер» одолел «Мариуполь» и добыл юбилейную 300-ю победу в УПЛ

Вчера в рамках 4-го тура чемпионата Украины по футболу на стадионе «Металлист» в Харькове донецкий «Шахтер» сыграл с ФК «Мариуполь».

В результате всю игру преимущество было на стороне «горняков». Мариупольцам удалось лишь за 20 минут до конца поединка забить свой единственный гол, при этом «горняки» успели пополнить свою «копилку» на 3 мяча. В результате встреча закончилась со счетом 3:1.

Этой игрой «Шахтер» добыл юбилейную, 300-ю победу в УПЛ.

«Было очень жарко, и в такую погоду команды становятся весьма медленными. Тем не менее, считаю, победа «Шахтера» заслуженна. Нам противостоял соперник с хорошими качествами, старавшийся организованно выходить в атаку. Во втором тайме пришлось сложнее, поскольку «Мариуполь» полностью закрылся в обороне и нам было тяжело преодолеть ее, таким образом мы потеряли несколько мячей. Повторюсь, «Шахтер» победил заслуженно. А приазовцы приехали сюда и были храбрыми, стараясь показывать свой футбол и переходить в атаки, в отличие от других клубов, которые большинство времени только защищаются», - рассказал наставник «горняков» Паулу Фонсека.