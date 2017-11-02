«Шахтер» победой над «Фейеноордом» обеспечил себе еврокубковую весну

Вчера, 1 ноября, в Харькове в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» принимал роттердамский «Фейеноорд».

Команды начали поединок так стремительно и агрессивно в атаке, что уже к 17-й минуте зрители увидели три гола. На 68-й минуте Марлос забил еще один мяч, обеспечив «горнякам» победу со счетом 3:1.

«Шахтер» второй раз побеждает «Фейеноорд», набирает 9 очков и обеспечивает себе еврокубковую весну.

«Команда в целом прекрасно показала себя, все были сконцентрированы и солидарны, что важно. Потому не стал бы выбирать лучшего или худшего. Так же и с «Фейеноордом». Это коллектив качественных исполнителей, и не забывайте: в прошлом сезоне они стали чемпионами Нидерландов. Две победы над таким соперником чего-то стоят», - отметил на конференции главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека.

Следующий матч в Лиге чемпионов «горняки» проведут на выезде против «Наполи», а уже в это воскресенье, 5 ноября, в поединке украинской Премьер-лиги встретятся с «Мариуполем».