«Шахтер» впервые в истории проиграл «Александрии»

Вчера, 17 ноября, в рамках 16-го тура чемпионата Украины по футболу в Харькове «Шахтер» сыграл с «Александрией».

В результате впервые в истории «горняки» проиграли «Александрии». Матч завершился со счетом 2:1, причем все мячи забили в первом тайме. Первый и победный голы забил Артем Полярус.

Кстати, «Шахтер» также впервые с июля уступает в матче чемпионата Украины, но остается лидером Премьер-лиги.

21 ноября команду ждет важнейший поединок Лиги чемпионов с «Наполи».