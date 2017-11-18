«Шахтер» впервые в истории проиграл «Александрии»
18.11 в 08:40
Вчера, 17 ноября, в рамках 16-го тура чемпионата Украины по футболу в Харькове «Шахтер» сыграл с «Александрией».
В результате впервые в истории «горняки» проиграли «Александрии». Матч завершился со счетом 2:1, причем все мячи забили в первом тайме. Первый и победный голы забил Артем Полярус.
Кстати, «Шахтер» также впервые с июля уступает в матче чемпионата Украины, но остается лидером Премьер-лиги.
21 ноября команду ждет важнейший поединок Лиги чемпионов с «Наполи».
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2017-11-18 08:40:00
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