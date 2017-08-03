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Шахтеры Луганщины отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате

3.08 в 15:45

Горняки Луганской области, которые еще недавно бастовали под землей из-за задолженности по зарплате, так и не дождались обещанных государством сумм. Напомним, горнякам обещали выплатить зарплату в размере месячного фонда до 2 августа, а долги по зарплатам в 2017 году – до Дня шахтера 27 августа.

Однако до сих пор свои выплаты люди не получили. Поэтому сегодня сотрудники шахты им. Капустина госпредприятия «Лисичанскуголь» отказались выходить на работу, пока им не погасят задолженность.

«Сегодня горняки первой смены шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" отказались спускаться в шахту. Шахтеры требуют выплаты задолженности по зарплате, которую обещали до 2 августа», - написал глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

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2017-08-03 15:45:00
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