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Шелковицы в центре Мариуполя сопротивляются аккуратным «стрижкам»

15.08 в 13:59

За месяц со дня приведения десятка шелковиц на площади Воинов-освободителей к эстетическим нормам ландшафтного дизайна, деревья дружно вернулись к первозданному "дикому" внешнему виду.

Работникам "Зеленстроя" пришлось начать вручную возвращать разросшиеся ветки деревьев к задуманной дизайнерами декоративности, чтобы деревья походили на своеобразные зелёные зонтики с ровно подрезанными снизу ветками.

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2017-08-15 13:59:00
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