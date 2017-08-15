Шелковицы в центре Мариуполя сопротивляются аккуратным «стрижкам»
15.08 в 13:59
За месяц со дня приведения десятка шелковиц на площади Воинов-освободителей к эстетическим нормам ландшафтного дизайна, деревья дружно вернулись к первозданному "дикому" внешнему виду.
Работникам "Зеленстроя" пришлось начать вручную возвращать разросшиеся ветки деревьев к задуманной дизайнерами декоративности, чтобы деревья походили на своеобразные зелёные зонтики с ровно подрезанными снизу ветками.
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2017-08-15 13:59:00
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