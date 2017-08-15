Шелковицы в центре Мариуполя сопротивляются аккуратным «стрижкам»

За месяц со дня приведения десятка шелковиц на площади Воинов-освободителей к эстетическим нормам ландшафтного дизайна, деревья дружно вернулись к первозданному "дикому" внешнему виду.

Работникам "Зеленстроя" пришлось начать вручную возвращать разросшиеся ветки деревьев к задуманной дизайнерами декоративности, чтобы деревья походили на своеобразные зелёные зонтики с ровно подрезанными снизу ветками.