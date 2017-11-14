Шесть мариупольских школьников получили президентскую стипендию

270 школьников со всей Украины удостоены стипендии президента Петра Порошенко, и в их числе – 6 мариупольцев.

Как сообщает пресс-служба горсовета, выплаты будут получать победители всеукраинских олимпиад по экологии, русскому и новогреческому языках Юлия Удовенко, Елена Сидоренко, Мариям Аширова и Эрнест Папуш, а также победители третьего этапа Всеукраинского конкурса защиты НАН Украины Михаил Кирович и Екатерина Радник, которые заняли первое место в секциях по английскому языку и искусствознанию.

В Киеве победителей поздравила Министр образования и науки Лилия Гриневич.