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Шесть мариупольских школьников получили президентскую стипендию

14.11 в 19:01

270 школьников со всей Украины удостоены стипендии президента Петра Порошенко, и в их числе – 6 мариупольцев.

Как сообщает пресс-служба горсовета, выплаты будут получать победители всеукраинских олимпиад по экологии, русскому и новогреческому языках Юлия Удовенко, Елена Сидоренко, Мариям Аширова и Эрнест Папуш, а также победители третьего этапа Всеукраинского конкурса защиты НАН Украины Михаил Кирович и Екатерина Радник, которые заняли первое место в секциях по английскому языку и искусствознанию.

В Киеве победителей поздравила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

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2017-11-14 19:01:00
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