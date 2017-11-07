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Шевченко остался главным тренером сборной Украины по футболу и пообещал вывести ее на Евро-2020

7.11 в 08:39

Вчера, 6 ноября, в Доме футбола прошло заседание исполкома ФФУ, в ходе которого его члены единогласно поддержали продолжение работы с Андреем Шевченко. Таким образом, он остается на посту главного тренера сборной Украины по футболу.

По старому контракту, Шевченко отработает отборочный цикл к Евро-2020.

Футболист признал свою вину в том, что команда не попала на чемпионат мира, но пообещал, что сборная обязательно сыграет на Евро-2020.

«Я гарантирую, что сборная Украины выйдет на Евро-2020. Можете покупать билеты», - подчеркнул Андрей Шевченко.

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2017-11-07 08:39:00
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