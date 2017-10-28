Широкино под ударом: обстрелам подверглись укрепления военных и дома жителей
28.10 в 08:34
По информации пресс-центра АТО, Приморское направление в последние несколько дней оказалось в эпицентре противостояния, противник все чаще применяет вооружение, запрещенное мирными договоренностями.
Под удар попало Широкино, где обстреляли опорные пункты военных и жилые дома. Огонь велся из артиллерии калибра 122 миллиметра, 82-мм минометов, пулеметов. Бойцы АТО открывали ответный огонь из пехотного вооружения. В результате перестрелки получил ранения один военный.
Под минометным огнем оказались и укрепления сил АТО у Водяного. А подступы к Марьинки дважды обстреляли из гранатометов.
Всего за минувшие сутки в зоне АТО насчитали 19 нарушений "перемирия".
/uploads/news/964x620/Cz4s5paE.jpg
2017-10-28 08:34:00
Важные новости