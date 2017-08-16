Штаб АТО: на Мариупольском направлении ударили из «Градов»

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, минувшие сутки на Мариупольском направлении были «горячими».

Так, в районе Красногоровки украинские позиции обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм.

А около полуночи по силам АТО у Павлополя ударили из переносной реактивной пусковой установки «Град» (Партизан). Всего было выпущено 4 снаряда.

Также здесь пошли в ход гранатометы, минометы и стрелковое оружие.