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Штаб АТО: на Мариупольском направлении ударили из «Градов»

16.08 в 08:41

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, минувшие сутки на Мариупольском направлении были «горячими».

Так, в районе Красногоровки украинские позиции обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм.

А около полуночи по силам АТО у Павлополя ударили из переносной реактивной пусковой установки «Град» (Партизан). Всего было выпущено 4 снаряда.

Также здесь пошли в ход гранатометы, минометы и стрелковое оружие.

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2017-08-16 08:41:00
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