Штаб АТО: на Мариупольском направлении ударили из «Градов»
16.08 в 08:41
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, минувшие сутки на Мариупольском направлении были «горячими».
Так, в районе Красногоровки украинские позиции обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм.
А около полуночи по силам АТО у Павлополя ударили из переносной реактивной пусковой установки «Град» (Партизан). Всего было выпущено 4 снаряда.
Также здесь пошли в ход гранатометы, минометы и стрелковое оружие.
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2017-08-16 08:41:00
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