Штаб АТО: на Приморском направлении в ДНР используют тактику «выжженной земли»

Пресс-центр штаба АТО сообщает о том, что на Приморском направлении под огнем оказались позиции у Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. В ход пошли гранатометы и стрелковое оружие.

При этом члены ДНР используют тактику «выжженной земли»: под покровом ночи обстреливают деревья, растения и сухую траву, а когда начинается пожар – под завесой дыма начинают обстреливать украинские позиции.

В ведомстве отмечают: «С помощью тактики выжженной земли русские наемники пытаются уничтожить инфраструктуру населенных пунктов, урожай, испачкать и отравить источники питьевой воды на подконтрольной Украине территории».