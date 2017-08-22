Штаб АТО: на Приморском направлении в ДНР используют тактику «выжженной земли»
22.08 в 11:32
Пресс-центр штаба АТО сообщает о том, что на Приморском направлении под огнем оказались позиции у Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. В ход пошли гранатометы и стрелковое оружие.
При этом члены ДНР используют тактику «выжженной земли»: под покровом ночи обстреливают деревья, растения и сухую траву, а когда начинается пожар – под завесой дыма начинают обстреливать украинские позиции.
В ведомстве отмечают: «С помощью тактики выжженной земли русские наемники пытаются уничтожить инфраструктуру населенных пунктов, урожай, испачкать и отравить источники питьевой воды на подконтрольной Украине территории».
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2017-08-22 11:32:00
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