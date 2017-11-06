Штаб АТО: жилые кварталы на Донбассе обстреляли из «Градов»
6.11 в 09:43
Штаб АТО сообщает о том, что вчера, 5 ноября, населенные пункты на Донбассе обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град».
Так, одновременно ударили по Авдеевке и Опытному. По Авдеевке выпустили 137 реактивных снарядов, по Опытному – 110.
«Это в очередной раз подтверждает, что руководство боевиков намеренно идет на дальнейшее обострение конфликта и еще раз демонстрирует нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно нарушает Минские договоренности», - подчеркнули в штабе.
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2017-11-06 09:43:00
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