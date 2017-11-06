Штаб АТО: жилые кварталы на Донбассе обстреляли из «Градов»

Штаб АТО сообщает о том, что вчера, 5 ноября, населенные пункты на Донбассе обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град».

Так, одновременно ударили по Авдеевке и Опытному. По Авдеевке выпустили 137 реактивных снарядов, по Опытному – 110.

«Это в очередной раз подтверждает, что руководство боевиков намеренно идет на дальнейшее обострение конфликта и еще раз демонстрирует нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно нарушает Минские договоренности», - подчеркнули в штабе.