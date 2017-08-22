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Штаты погрузились во тьму: как в Америке прошло «великое солнечное затмение»

22.08 в 08:38

Вчера, 21 августа, можно было наблюдать полное солнечное затмение, которое назвали «великим». Его полная фаза была видна исключительно на территории США: полоса видимости полного затмения прошла через всю страну, от побережья до побережья, впервые с 1918 года.

В целом, полное затмение могли наблюдать жители 14 штатов. В остальных районах оно было частичным, его также могли увидеть частично в Европе и Африке.

На земле затмение было видно только пару минут, его пик пришелся на 21 час 10 минут по киевскому времени. Ради этого многие американцы бросили свои дела и работу, за затмением наблюдала и семья президента США Дональда Трампа.




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2017-08-22 08:38:00
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