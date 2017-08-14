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Сильный пожар в прифронтовом поселке: сгорели 6 домов, местные жители больше 11 часов борются с огнем

14.08 в 14:42

С ночи в прифронтовом поселке Опытное под Донецком бушует пожар. Началось все с возгорания сухой травы, далее огонь перекинулся на жилые дома.

Пожар в населенном пункте, где уже 3 года нет света и проблемы с водой, тушат местные жители и военные.

«На момент написания этого поста, в поселке уже сгорело 6 домов. Ближе к утру, силами местных жителей и военных, огонь удалось частично локализовать, однако, он не затушен полностью, и в данный момент снова воспламенился очередной дом... Горение домов сопровождается детонацией боеприпасов, которые остались в них», - рассказал на странице в Facebook Евгений Каплин, глава гуманитарной миссии «Пролиска».

Невзирая на многочисленные обращения, пожарные на место происшествия так и не приехали.

«В Опытном на сегодняшний день живет 43 человека, из них 21 - в нижней части поселка, которая охвачена огнем. Все они - старики, многим из которых далеко за 70, некоторые - маломобильные, некоторые слепые, от бесконечной, на протяжении последних трех лет, жизни в подвалах или уцелевших хозпостройках», - пишет Каплин.

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2017-08-14 14:42:00
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