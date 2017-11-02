Сильный ветер «сдул» калину: дерево рухнуло на мариупольский бульвар
2.11 в 14:05
Сегодня порывистый ветер ломал деревья в Мариуполе.
Так, в Центральном районе у одной из дорожек на бульваре Хмельницкого произошло обрушение дерева. Калина высотой около 6 метров упала рядом с популярной торговой точкой. Пострадавших нет.
Дерево, к счастью, повалено на зелёную зону, где не было людей.
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2017-11-02 14:05:00
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2.11 в 15:05