Сильный ветер «сдул» калину: дерево рухнуло на мариупольский бульвар

Сегодня порывистый ветер ломал деревья в Мариуполе.

Так, в Центральном районе у одной из дорожек на бульваре Хмельницкого произошло обрушение дерева. Калина высотой около 6 метров упала рядом с популярной торговой точкой. Пострадавших нет.

Дерево, к счастью, повалено на зелёную зону, где не было людей.