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Силы АТО прорвались вперед на Светлодарской дуге и заняли новые позиции

3.08 в 08:46

Украинские военнослужащие отвоевали новые территории на Светлодарской дуге и сейчас уже оборудуют новые позиции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин: «Светлодарская дуга. Есть хорошие новости!!! Из-за систематических обстрелов и провокаций со стороны противника, наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед».

По словам волонтера, силы АТО продвинулись более чем на 1 км, им удалось «закрепиться и поставить опорники уже на новых наших позициях».

«Светлодарская дуга потихоньку закругляется...», - подытожил Мысягин.

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2017-08-03 08:46:00
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