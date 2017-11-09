Скоро на ТВ стартует премьерная линейка «Сильные сериалы»

"Интер" познакомит своих телезрителей с лучшими современными европейскими телефильмами. С 10 ноября на телеканале стартует премьерная линейка "Сильные сериалы". Каждую пятницу и субботу в 22:00 в эфире "Интера" – самые громкие и интересные сериалы последних лет производства Франции, Германии, Италии и других стран.

Открывает новую сериальную линейку на "Интере" премьера 8-серийной немецкой шпионской драмы "Германия-83", приуроченная к годовщине падения Берлинской стены. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о 24-летнем шпионе, посланном со специальной миссией из Восточной Германии в Западную. Действие телефильма происходит в начале 80-х годов. Парень попадает в новый мир, в котором наряду с тайнами и интригами он сталкивается с невиданными ранее достижениями цивилизации. Мартин Рох даже не догадывается, что именно ему суждено спасти мир и предотвратить ошибку, которая может привести к началу ядерной войны.

Также в рамках линейки "Сильные сериалы" "Интер" покажет сразу три сезона приключенческого сериала "Бюро легенд". Главную роль в картине сыграл известный актер Матье Кассовиц ("Пятый элемент", "Амели", "Мюнхен"). Его герой – агент французской разведки Малотрю – после успешного задания возвращается на родину из Сирии, где провел последние шесть лет, работая под прикрытием. Вопреки инструкциям и принятой процедуре, он не возвращает себе настоящее имя и личность, а продолжает жить чужой жизнью. В 2016 году "Бюро легенд" признали лучшим французским сериалом.

Также зрители "Интера" увидят премьеру 10-серийной нашумевшей драмы "Молодой папа" с Джудом Лоу и Дайан Китон в главных ролях. Картину снял Паоло Соррентино, которого называют самым успешным итальянским режиссером со времен Федерико Феллини. Сериал рассказывает о 47-летнем кардинале Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории пап – Пием XIII. Занять пост главы католической церкви он смог благодаря интригам опытных кардиналов из противоборствующих кланов. Они избрали Ленни в качестве компромиссной фигуры, чтобы манипулировать молодым и не имеющим связей в Ватикане новоизбранным Папой Римским. Но все получилось совсем не так, как планировалось...

Яркие характеры, захватывающие приключения, запутанные интриги, экшен и, конечно же, любовь – в лучших европейских телефильмах последних лет. Смотрите по пятницам и субботам на телеканале "Интер" в 22:00 "Сильные сериалы".