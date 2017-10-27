Смертельное ДТП в Польше: погибли два украинца, пятеро - в реанимации, - СМИ

В Польше произошла трагическая авария, в результате которой погибли двое украинцев. Об этом говорится в сообщении группы dtp.kiev в Facebook.

Отмечается, что происшествие случилось вблизи города Гливице - столкнулись микроавтобус и грузовик.

"Трагическое ДТП в Польше: двое украинцев погибли. Пятеро в реанимации. На 11-й национальной дороге вблизи Гливице Фольксваген на закруглении дороги на высокой скорости врезался в лесовоз", – говорится в сообщении.