Солнечный свет вместо газа: на предприятии Мариуполя запустили самую большую в регионе гелиосистему

Мариупольский морской торговый порт планирует максимально снизить потребление газа. На этот шаг предприятие пошло из-за роста цен на газ, которое началось еще в 2013, и потребление голубого топлива было урезано на 20%.

В результате на ММТП была установлена самая мощная в регионе промышленная гелиосистема - 252 панели солнечных коллекторов, которые занимают более 474 кв.м. общей площади поглощающей поверхности. Ежегодно с их помощью будет нагреваться в среднем 17 тысяч кубометров горячей воды.

Сегодня гелиосистему запустили в опытную эксплуатацию. На полную производственную мощность установка должна заработать в марте 2018 года и сможет обеспечивать до 80% объема горячей воды для социальных нужд предприятия.

Как отметил директор ММТП Александр Олейник, в проект и монтаж гелиосистемы инвестировали 5 миллионов гривен. Ожидаемая окупаемость системы - 4-5 лет.

"Мы ставили цель сделать предприятие энергоэффективным и независящим от любых рисков. Экономия от эксплуатации гелиосистемы в год составит порядка 200 тысяч кубов газа и около 1,2 млн грн", - отметил Александр Олейник.

Стоит отметить, что солнечные коллекторы произведены отечественной компанией "Синтек" из Запорожья.