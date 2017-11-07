Сотрудник ОБСЕ почти час реанимировал женщину, которой стало плохо в очереди на КПВВ

Представители ОБСЕ в своем отчете рассказали об инциденте, который произошел 3 ноября в районе КПВВ «Станица Луганская».

Так, члены патруля увидели возле очереди с подконтрольной Украине стороны лежащую на дороге женщину возрастом около 65-70 лет. Ей стало плохо.

Один из наблюдателей начал реанимировать женщину. Почти час в ожидании «скорой помощи» он делал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, а также осуществлял реанимационные мероприятия с использованием соответствующих медицинских препаратов и дефибриллятора.

Позже выяснилось, что пострадавшую успешно госпитализировали в больницу. По словам медиков, сейчас она в тяжелом состоянии, но ее удалось стабилизировать.