Сегодня, 7 августа, жителям нашей планеты, а в частности, Европы, Азии, Африки, Австралии и даже на Антарктиде представится уникальная возможность наблюдать редкое космическое явление – лунное затмение, названное "кровавым".

Граждане Украины, в том числе и мариупольцы, лучше всего увидят затмение в 21:00 по киевскому времени.

Кстати, в августе ожидается ещё один космический феномен – полное солнечное затмение 21 августа, ровно через две недели.

Весь цикл сегодняшнего затмения займёт почти два часа. Стоит наблюдать за южной четвертью Луны, которая окажется в тени Земли, хотя в указанное время будет ещё довольно светло…