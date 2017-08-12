Спешите видеть – сегодняшней ночью метеоритный поток Персеиды достигнет пика

Сегодняшней ночью, с 12 на 13 августа, будет наблюдаться пик метеоритного потока Персеиды. Как обещают астрономы, в этом году представляется уникальная возможность наблюдать более 150 метеоритов в час.

Наиболее активная фаза, согласно данным Международной метеорной организации, будет с 17:00 по киевскому времени 12 августа по 05:30 13 августа.

Для наблюдения за „падающими звёздами“ нужно выбирать удалённые от яркого освещения места. Обратить своё внимание следует в центр восточной части неба, немного выше скопления Плеяд, и найти созвездие Персея.





А далее – наслаждайтесь одним из красивейших и ярких метеоритных дождей, возникающих при прохождении Земли сквозь пылевой след кометы Свифта-Туттля.