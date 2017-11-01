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Спецслужба Украины показала фото и назвала личность организатора убийства полковника СБУ в Мариуполе

1.11 в 14:31

Служба безопасности Украины опубликовала фотографию человека, который организовал убийство полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе. Снимок в своем Facebook показала спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

По ее словам, это - боевик по кличке "Ленин", который руководит центром специальных операций так называемого МГБ ДНР.

"Именно этот человек и его подопечные ответственны за убийство контрразведчика СБУ Александра Хараберюша", - отметила Гитлянская.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала подозреваемую в совершении подрыва машины полковника спецслужбы. Женщину поймали в Одессе.

Напомним, теракт произошел 31 марта в Центральном районе Мариуполя. Александр Хараберюш, занимавший должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, погиб на месте.

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2017-11-01 14:31:00
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