СПИД прогрессирует в Мариуполе

Инфекция, начавшаяся в нашем городе в 1995 году, приняла угрожающие масштабы. Сегодня об этом рассказал на заседании исполкома начальник Управления здравоохранения Мариуполя Сергей Данилков.

По его словам, проблема, которую принесли в наш город моряки из Африки, развивалась очень быстро из-за вовлечения в ее распространение наркоманов. А в связи с отсутствием на начальном этапе одноразовых шприцов она приобрела большой масштаб. Сегодня основными разносчиками СПИДа являются люди, ведущие беспорядочную половую жизнь.

На данный момент в Мариуполе зафиксировано 16 тысяч носителей ВИЧ инфекции. Более 4 тысяч из них уже умерли. На сегодня в городе на базе больницы № 4 создан центр по противодействию распространению заболевания, в котором в год проходят бесплатное обследование более 30 тысяч граждан.

Члены исполкома проголосовали за утверждение мероприятий по выполнению в Мариуполе «Общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/Спида на 2014-2018 годы».