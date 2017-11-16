Среди «куркулей» Донетчины есть и мариупольцы. Они получили деньги на свои бизнес-проекты

В регионе действует проект «Украинский Донецкий куркуль». В его рамках финансируется открытие и расширение малого и среднего бизнеса. Помощь оказывается на условиях софинансирования (50% - область, 50% - город) и может достигать суммарно 500 тыс грн на один бизнес-проект.

Всего с начала действия проекта от предпринимателей из Мариуполя было подано 12 бизнес-планов. Областной конкурсный отбор прошли только три проекта: «Частная авторская сыроварня», «Мариупольская фабрика по производству мягких игрушек «Мари и Поль» и «Производство сыров Азии по старинной технологии», сообщили в пресс-службе мэрии.

Город уже перечислил средства на финансирование для сыроварни и производства мягких игрушек в размере 180 тыс грн и 249,99 тыс грн соответственно. По проекту «Производство сыров Азии по старинной технологии» запущен процесс инициирования перечисления денежных средств на сумму 181,79 тыс грн.

Проект «Украинский донецкий куркуль» работает с весны текущего года. В 2018 году планируется продолжить его реализацию как в Донецкой области, так и в Мариуполе.

Более детальную информацию можно узнать на сайте Донецкой ОВГА. Очную консультацию в Мариуполе можно получить в Департаменте по вопросам экономики Мариупольского горсовета по адресу: ул. Архитектора Нильсена, 26/2, 4й этаж, каб. 70. тел.: 33-70-45.