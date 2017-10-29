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США намерены предоставить Украине летальное оружие – Волкер

29.10 в 14:28

Во время своей поездки в Киев спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что Соединенные Штаты Америки «активно рассматривают» возможность поставки летального оборонительного оружия Украине.

По мнению Волкера, этот вопрос не должен быть спорным, пишет DW.

«Никто не беспокоится, когда кто-то защищается, если только это не агрессор, поэтому этот вопрос не должен был быть таким контроверсийным», - подчеркнул Курт Волкер.

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2017-10-29 14:28:00
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