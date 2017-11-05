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США предложили Украине не вносить предложений, конкурирующих с российской резолюцией по миротворцам в Донбассе

5.11 в 11:29

США предложили Украине не вносить конкурирующую резолюцию по миротворческой миссии ООН в Донбассе в ответ на российскую инициативу и попытаться достичь договоренностей. Об этом заявил специальный представитель госдепа США по Украине Курт Волкер, передает Deutsche Welle.

"Украина несколько лет назад подала идею о размещении миротворческой миссии ООН на востоке страны. Тогда Россия не была готова рассматривать этот вариант. Когда Россия представила свою идею в сентябре, Украина была готова выйти со своим предложением. Мы обсудили это с Украиной и сказали: "Давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, попробуем начать дискуссию о принципах, о том, что должна делать эффективная миротворческая миссия. И посмотреть, можем ли мы достичь договоренности", – сообщил Волкер.

По его словам, сейчас идут дискуссии о принципах и элементах миссии ООН. Спецпредставитель США считает, что миротворческая миссия будет эффективна при условии контроля над всей территорией Донбасса, а также над участками российско-украинской границы.

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2017-11-05 11:29:00
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